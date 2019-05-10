بالفيديو.. أرسنال يكرر تفوقه على فالنسيا ويصعد لنهائي الدوري الأوروبي في غياب النني

محمد اسماعيل - القاهرة - فالنسيا- ( د ب أ ):

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بفوزه على فالنسيا الإسباني4/ 2، اليوم الخميس، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وبذلك كرر أرسنال تفوقه على فالنسيا، بعد أن سبق أن تغلب عليه 3 / 1 في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي بلندن، ليفوز 7 / 3 في مجموع المباراتين.

ولم يشارك النجم المصري محمد النني في المباراة، وظل حبيسا لمقاعد البدلاء.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 11 عن طريق الفرنسي كيفن جاميرو، لكن الجابوني بيير ايميريك أوباميانج عدل النتيجة سريعًا لأرسنال في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 50 سجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال، لكن فالنسيا عاد ليتعادل في الدقيقة 59 عن طريق جاميرو.

وعاد أوباميانج ليحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه في الدقيقة 62 بتسجيله الهدف الثالث ، قبل أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 89.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين تشيلسي الإنجليزي وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، يوم 29 مايو الجاري.

بدأت المباراة بضغط كبير من فالنسيا، لتعويض هزيمة مباراة الذهاب، ومحاولة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق الإنجليزي، الذي بدأ المباراة بهدوء معتمدًا على خبرات مدربه الإسباني أوناي إيمري الذي سبق له تدريب فالنسيا في أوائل مسيرته التدريبية.

و لعب دفاع أرسنال الدور الأبرز في الخمس دقائق الأولى، ولكن شباكه كادت أن تهتز بهدف للمهاجم رودريجو مورينو، لكن قائد الفريق الفرنسي لورينت كوسيليني أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة الثامنة، سدد البرتغالي جونزالو جيديش، كرة مفاجئة من الجهة اليسرى لمرمى أرسنال، لكن كرته جاءت بعيدة تمامًا عن مرمى الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 11، تقدم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو، بعد أن تلقى كرة من مورينو ليضعها في شباك بيتر تشيك معلنًا تقدم الفريق الإسباني.

وبحث فالنسيا عن الهدف الثاني ، وكاد أن ينجح في مسعاه، حينما سدد مورينو كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ابتعدت عن شباك الحارس التشيكي بيتر تشيك.

وفي الدقيقة السادسة عشر، سجل الجابوني بيير ايميريك أوباميانج هدف التعادل لأرسنال، بعد أن تلقى تمريرة من الفرنسي أليكساندرلاكازيت ليسدد بقوة في مرمى الحارس البرازيلي نيتو معلنًا إدراك التعادل.

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وعاد أوباميانج لتهديد مرمى فالنسيا، لكن ضربة الرأس التي وضعها بالقرب من مرمى نيتو، لم تفلح في هز شباك الفريق الإسباني في الدقيقة 25.

وسدد قائد فالنسيا دانييل باريخو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تشكل تهديدًا على مرمى تشيك في الدقيقة 27.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي أرسنال، سدد أوباميانج كرة سهلة بين يدي الحارس نيتو في الدقيقة 32، حيث هدأ ضغط الفريق الإسباني، وبدأ الفريق الإنجليزي في السيطرة على مجريات المباراة.

وكاد باريخو أن يسجل هدفا من ضربة حرة مباشرة، بعد تسديدة قوية على يسار الحارس تشيك في الدقيقة 35.

وكاد لاكازيت أن يضيف الهدف الثاني لأرسنال، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء أصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فالنسيا، وسط ذهول المهاجم الفرنسي.

وواصل فالنسيا محاولاته على مرمى أرسنال لكنها لم تجدي نفعًا، حيث تواجد دفاع الفريق الإنجليزي بقوة، بالإضافة إلى الهجمات المرتدة السريعة عن طريق أوباميانج ولاكازيت وأوزيل.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة من أرسنال في أول دقائقه، توجها لاكازيت بالهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد أن راوغ مدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية على يمين نيتو معلنًا تقدم فريقه.

وعاد فالنسيا للضغط على منافسه، ليثمر ضغطه عن هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق جاميرو، بعد أن استغل ارتباك دفاع الفريق الإنجليزي ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

وبينما حاول فالنسيا تسجيل هدف آخر يحافظ به على ما تبقى من حظوظ له في التأهل إلى المباراة النهائية، عاد أوباميانج ليسجل الهدف الثالث لفريقه، بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيمن ميتلاند نايلز في الدقيقة 69.

وهدأت المباراة نسبيًا بعد هدف أوباميانج، حيث شعر لاعبو فالنسيا بالإرهاق الشديد نتيجة المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل العودة في النتيجة، فيما أدخر لاعبو أرسنال مجهودهم من أجل المباراة الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، وكذلك المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.

وفي الدقيقة 82 ، سدد خوسيه جايا لاعب فالنسيا كرة من الجهة اليسرى لمرمى أرسنال، لكن تسديدته جاءت بعيدة عن مرمى تشيك.

وكاد المدافع الأرجنتيني إيزاكيل جاراي أن يسجل الهدف الرابع لأرسنال بالخطأ في مرمى فريقه، حينما وضع الكرة بالقرب من شباك نيتو بعد تشيت خاطىء لعرضية اللاعب الأرميني هنريك مختاريان.

وبينما تتجه المباراة إلى النهاية، عاد أوباميانج ليضيف الهدف الرابع لفريقه، بعد أن وجه تسديدة قوية الي مرمى نيتو في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، معلنًا فوز أرسنال 4 / 2 ، وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة.