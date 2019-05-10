الأهلي يوضح حقيقة طلب لاسارتي التعاقد مع مهاجمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بدعم الفريق بمهاجمين جدد.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن لاسارتي يثق في جميع اللاعبين بالخط الهجومي للفريق.

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ويضم هجوم الأهلي الخماسي: وليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن، بالإضافة لعمرو جمال والنيجيري جونيور أجايي.

وأضاف عبدالحفيظ: "ما تردد طلب التعاقد مع مهاجمين جدد هدفه ضرب استقرار الفريق والتأثير على حالة التركيز التى يفرضها الجهاز الفني على اللاعبين لمواصلة الانتصارات من أجل التتويج باللقب".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز 65 نقطة، ثم الزمالك ثالثا بـ60 نقطة.