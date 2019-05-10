الزمالك يحقق فوزًا صعبا أمام دجلة بهدفين لهدف ويُشعل صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة -محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا صعبا أمام وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 29 في بطولة الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 63 نقطة من 28 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز الثاني 65 نقطة ولكن من 31 مباراة.

فيما بقي وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة بجدول المسابقة.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: (..) - خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز - وسط المهاجم:يوسف أوباما، أحمد زيزو، ومحمود كهربا - المهاجم: عمر السعيد.

فيما بدأ دجلة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : محمد عبد المنصف - الدفاع : إسحاقو يعقوبو وخالد رضا ومحمود مرعى و أسامة العزب- الوسط: محمد عبد العاطى و أحمد سيد و بوزاس فاسيلوس و حسام عرفات - الهجوم: إبراهيما نداى و محمد هلال.

تفاصيل المباراة..

جاءت أول الكرات الخطرة في المباراة، عن طريق حسام عرفات في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 22 أخطا عبدالمنصف في إبعاد الكرة لتسقط لعمر السعيد الذي أسكنها الشباك مسجلا الهدف الأول للأبيض.

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حاول دجلة خطف التعادل، وجاءت أكثر الكرات خطورة عن طريق فاسيلوس بعد تمريرة رائعة من إبراهيما نداي، ولكن تألق محمود علاء وتصدى للكرة برأسه، قبل أن يحاول حسام عرفات التصويب من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى القائم بقليل.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

ودفع جروس بـ"... " بدلا من محمود الونش، في أول تبديلات الأبيض.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف محمود علاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48، من ضربة جزاء حصل عليها الفريق الأبيض.

وأجرى جروس ثاني تبديلاته بنزول إبراهيم حسن بدلا من زيزو.

وقلص دجلة الفارق في الدقيقة 66، عن طريق محمد هلال بعد تمريرة رائعة من إبراهيما نداي.

وكاد محمد هلال أن يحرز التعادل لولا تألق محمود علاء في اللحظة الأخيرة وإبعاد الكرة لركنية.

وجاء وقت آخر تبديلات الأبيض بنزول محمد إبراهيم بدلا من يوسف أوباما.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأبيض بهدفين لهدف.