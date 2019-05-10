أمن الزمالك يمنع المصورين من دخول ملعب بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

منع أمن نادي الزمالك المتواجد في ملعب بتروسبورت، المصورين الصحفيين من دخول الملعب لحضور مباراة الفريق أمام وادي دجلة.

ويلتقي الزمالك أمام وادي دجلة في تمام العاشرة مساءً، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لمسابقة الدوري المصري.

وكانت أزمة نشبت بين أحد المصورين الصحفيين، ولاعبي الزمالك، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة بجدول المسابقة.