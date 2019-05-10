بالفيديو.. الزمالك ينتزع انتصارا صعبا أمام وادي دجلة

حقق الزمالك انتصارًا صعبًا وثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

وأخطأ محمد عبدالمنصف، حارس وادي دجلة بشكل ساذج للغاية، لتصطدم تسديداه في أحد لاعبي الزمالك، لتتهادى أمام عمر السعيد، الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 48 احتسب حكم مباراة الزمالك ودجلة ركلة جزاء للنادي الأبيض، بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي دجلة.

ليتصدى محمود علاء، مدافع الزمالك لركلة الجزاء ويصوبها قوية في شباك الفريق الدجلاوي.

وفي الدقيقة 66، تمريرة بينية من لاعب وسط دجلة بوزاس، ووصلت إلى إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام جيد من محمد هلال بتسديدة متقنة على يمين جنش لداخل الشباك.