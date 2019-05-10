ركلات الجزاء تمنح تشيلسي بطاقة التأهل لنهائي الدوري الأوروبي

صعد فريق تشيلسي الانجليزي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 4 – 3 بركلات الترجيح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الإنجليزي.

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