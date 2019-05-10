ثنائي الأهلي يعود من ألمانيا

عاد سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة قادمين من ألمانيا، وتواجدا مساء اليوم، الخميس، بملعب التتش بالجزيرة.
وكان سعد سمير قد خاض فترة تأهيل في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي
يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.
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