المقاصة يعلن قائمة مباراة النجوم في الدوري

اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 18 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة النجوم، االمقرر اقامتها في العاشرة مساء غدًا الجمعة، على ستاد المقاولون العرب في الأسبوع 32 بالدوري.
واللاعبون المختارون هم: محمد كوكو– بلتاجي سمير في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – هاني سعيد – عصام صبحي – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقي –
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