اخبار الرياضه

المقاصة يعلن قائمة مباراة النجوم في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 18 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة النجوم، االمقرر اقامتها في العاشرة مساء غدًا الجمعة، على ستاد المقاولون العرب في الأسبوع 32 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم: محمد كوكو

– بلتاجي سمير في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – هاني سعيد – عصام صبحي – عاصم سعيد – محمد توني – محمد دسوقي –
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – محمد رمضان – شيملس بيكلي – مروان حمدي – جون أنطوي – ميدو جابر – باولن فوافي. ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التى ابعدته عن مباراة بيراميدز ، بينما يعود محمد توني بعد غيابه عن المباراة الماضية للإنذار الثالث.3
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يعلن قائمة مباراة النجوم في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا