نجح ارسنال الانجليزي في التاهل لنهائي الدوري الاوروبي عقب الفوز على فالنسيا الإسباني بمجموع المواجهتين بنتيجة 3/7 . 3/7 . ليحقق المدرب الاسباني اوناي ايمري رقم مميز بكونه اول مدرب يتاهل الي نهائي الدوري الاوروبي بنسخته الجديدة بأربع مرات حيث استطاع ان يحقق اللقب في ثلاث مرات عندما كان مدربا لإشبيلية 2014،2015،2016.

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كانت هذه تفاصيل خبر رقم مميز لأوناي إيمري بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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