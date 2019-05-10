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تشيلسي يضرب موعدًا مع أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

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نجح فريق الإنجليزي في التاهل إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب نظيره انتراخت فرانكفورت الألماني بضربات الترجيح بنتيجة 3/4 عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على استاد ستامفورد

بريدج ضمن إياب نصف النهائي الدوري الأوروبي.

افتتح اهداف اللقاء روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28 عن طريق تمريره من اللاعب البلجيكي وعادل النتيجة لوكا يوفيتنش في الدقيقة 49

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الذي انفراد بالمرمي وتبادل الفريقين السيطر علي احداث اللقاء وشهدت في الوقت الاضافي الغاء حكم اللقاء هدف لاعب تشلسي أزبيلكويتا في الدقيقة 115من احداث اللقاء وبتلك النتيجه يضرب تشلسي مواعد مع نظيره ارسنال في نهائي البطولة يوم 29مايو المقبل في مدينة باكو العاصمة الاذربيجانية.

شاهد أهداف المباراة :

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