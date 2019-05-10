تشيلسي يضرب موعدًا مع أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التاهل إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب نظيره انتراخت فرانكفورت الألماني بضربات الترجيح بنتيجة 3/4 عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على استاد ستامفوردبريدج ضمن إياب نصف النهائي الدوري الأوروبي.
افتتح اهداف اللقاء روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28 عن طريق تمريره من اللاعب البلجيكي وعادل النتيجة لوكا يوفيتنش في الدقيقة 49
شاهد أهداف المباراة :
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