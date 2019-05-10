الزمالك يتخطى وادي دجلة ويطارد الأهلي على القمة

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا بتغلبه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 29 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك عمر السعيد ومحمود علاء" ضربة جزاء" في الدقيقتين 22 و53 واحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 66.

ارتفع رصيد الزمالك الى 63 نقطة وضيق الفارق مع الأهلي المتصدر الى 4 نقاط وبيراميدز الثاني الى نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد دجله عند 35 في المركز العاشر.

جاء اللقاء لصالح الزمالك لعبا ونتيجة واستغل خبرة لاعبيه في حسم اللقاء رغم الندية التي ظهر عليها لاعبو وادي دجلة. الشوط الاول بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح من خلل تحركات مجدية لكهربا ويوسف اوباما وعمر السعيد في ارباك الدفاع الدجلاوي. حاول دفاع دجله في التماسك رغم هذه المحاولات خاصة قلبي الدفاع محمود مرعى وخالد رضا وظلت اللمسة الأخيرة مشكلة لمهاجمي الزمالك مع غلق وضغط دفاعات

المنافس.

شكلت مرتدات دجله خطورة خاصة مع سرعة محمد هلال والداهية ابراهيما نداي وحسام عرفات الذى سدد بيسراه قوية بجوار القائم الأيمن.

هدف للابيض في الدقيقة 22 ومن خطأ من محمد عبد المنصف الذي سدد تصل الكرة قصيرة لمحمود عبد العزيز برأسه لعمر السعيد ينفرد بالمرمى ويضع الكرة بسهولة على يمين محمد عبد المنصف مسجلا هدف التقدم.

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بعد هدف الزمالك يضغط دجله ويسدد نداي بجوار القائم ويرد كهربا من هجمة مرتدة في صراع ثنائي على الكرة بينه واسامه عزب والأخير يبعد الكرة الى الركنية ومن حسن حظة انها خرجت الى الأوت لحظة تقدم الحارس منصف.

يواصل دجله ضغطه ويسدد اليوناني فاسيلوس قوية تصطدم برأس محمود علاء وتسقطه ارضا من قوتها، تليها تسديدة أخرى لعرفات وهذه المرة تمر بجوار القائم الأيمن. الشوط الثاني يبدأ

الزمالك مهاجما مع الشوط الثاني بحثا عن تغطية هدفه مع محاولات من جانب دجله في المرتدات لإدراك التعادل.

هدف ثاني في الدقيقة 53 ومن هجمة بيضاء تلمس الكرة يد المدافع خالد رضا يتحسب الحكم ضربة جزاء يتصدى لها محمود علاء ويضع الكرة في سقف الشبكة يمينا مسجلا الهدف الثاني. يضغط دجله بعد الهدف مع استهتار من جانب لاعبي الزمالك للإطمئنان على الفوز مما سهل من مهمة لاعبي دجلة.

هدف دجلاوي في الدقيقة 66 من هجمة سريعة وبعد عدة تمريرات يمرر الكرة بأريحية ابراهيما نداي لمحمد هلال في حلق المرمى يضع بسهولة داخل المرمى مسجلا هدف لدجلة. استمر الضغط الدجلاوي مع أخطاء غريبة من لاعبي الوسط والدفاع الأبيض ويلعب ابراهيم حسن مكان احمد زيزو وكاد يسجل محمود علاء في مرماه من هجمة دجلاوية ولولا رد الفعل السريع لجنش لسكنت الكرة الشباك.

ينقذ محمود علاء هدف أخر كاد يحتضن شباك الزمالك ويحول الكرة الى الركنية من محمد هلال بسبب ثغرات دفاعية غريبة، ويرد طارق حامد بتسديدة قوية فوق العارضة. يخرج يوسف اوباما غير الموفق ويلعب مكانه محمد ابراهيم ويعتمد الزمالك على لعب الكرة لإستهلاك الوقت بالتمرير القصير والطولى حتى يطلق الحكم صافرة النهاية.