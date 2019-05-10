مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة المدرب مختار مختار المدير الفني، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز. الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الإنتاج كلا من: أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود حماده وأحمد يحيي ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق ومحمد موسي وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة ومحمود عتدل وغنام محمد وأحمد مجدي وموسي دياورا ومحمد حسين عضل وكريم لالا وجيمس تيدي ووهاب انان ومحمود البدري ومحمد رجب. ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث خسر أمام المقاولون في الجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف.

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