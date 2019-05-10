مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة المدرب مختار مختار المدير الفني، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولةالثانية والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الإنتاج كلا من:
أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود حماده وأحمد يحيي ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق ومحمد موسي وعبد
ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث خسر أمام المقاولون في الجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف.
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