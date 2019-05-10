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أوباميانج: تعلمنا من أخطاء الماضي.. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي

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أكد بيتر أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، أن لاعبو الجانرز سيبذلو قصاري جهدهم من أجل التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

 

وتأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي عقب تغلبه على فالنسيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3.

 

وقال أوباميانج خلال مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس"، 

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" سنبذل قصاري جهدنا لتحقيق لقب الدوري الأوروبي فلدينا إصرار على ذلك ولا نهتم بمن سنواجهه في النهائي".

وتابع "لقد تعلمنا من الموسم الماضي ولم نرتكب نفس الأخطاء لذلك نحن في طريقنا للنهائي".

 

وتطرق في حديثه للصعوبات التي يعانيها أرسنال في " قدمنا اداءًا سيئًا خلال الشهر الأخير في الدوري الإنجليزي، وفقدنا المراكز الأربعة، لكننا علينا وعن تسجيله هاتريك أمام فالنسيا رد قائلا، " كان شيئًا لا يصدق، أنني سعيد للغاية بذلك".

 

جدير بالذكر أن أرسنال يواجه في نهائي الدوري الأوروبي وذلك يوم 29 مايو المقبل بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

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