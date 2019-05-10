أكد بيتر أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، أن لاعبو الجانرز سيبذلو قصاري جهدهم من أجل التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.
وتأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي عقب تغلبه على فالنسيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3.
وقال أوباميانج خلال مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس"،
وتابع "لقد تعلمنا من الموسم الماضي ولم نرتكب نفس الأخطاء لذلك نحن في طريقنا للنهائي".
وتطرق في حديثه للصعوبات التي يعانيها أرسنال في الدوري الإنجليزي " قدمنا اداءًا سيئًا خلال الشهر الأخير في الدوري الإنجليزي، وفقدنا المراكز الأربعة، لكننا علينا وعن تسجيله هاتريك أمام فالنسيا رد قائلا، " كان شيئًا لا يصدق، أنني سعيد للغاية بذلك".
جدير بالذكر أن أرسنال يواجه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي وذلك يوم 29 مايو المقبل بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
كانت هذه تفاصيل خبر أوباميانج: تعلمنا من أخطاء الماضي.. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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