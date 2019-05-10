محمد هلال يسجل الهدف الأول لوادي دجلة ويقلص الفارق أمام الزمالك

تمكن وادي دجلة من تقليص الفارق مع الزمالك لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف للأبيض، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة المؤجلة من في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة المؤجلة منالأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري وسجل محمد هلال هدف الفريق الدجلاوي في الدقيقة 66 من عمر المباراة. Advertisements جار رفع الفيديو :

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