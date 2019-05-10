احتفل الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بتأهل فريقه لنهائي الدوري الأوروبي. وتأهل أرسنال لنهائي البطولة عقب تغلبه على فالنسيا الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3. نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3. ونشر النني تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " نحن في Advertisements النهائي، فوز كبير ومدهش، أرسنال يذهب للنهائي في باكو". وينتظر أرسنال الفائز من مباراة تشيلسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني لمواجهته في نهائي الدوري الأوروبي وذلك يوم 29 مايو المقبل في مدينة باكو بالعاصمة الأذربيجانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد النني يحتفل بتأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.