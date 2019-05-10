رياضة | تدريبات خاصة لثنائي الأهلي في نهاية المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خاصة لثنائي الأهلي في نهاية المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض رمضان صبحي وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خاصة في نهاية المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الفقرة الفنية التي أشرف عليها محمد يوسف، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق، استلام الثنائي للكرة من على حدود منطقة الجزاء والتسديد في المرمى.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، مساء غدٍ الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.