رياضة | الأهلي يتدرب على الكرات العرضية قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب على الكرات العرضية قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية في مران الفريق مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين أكثر من مرة لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة خلال المران.

وشهدت الفقرة إرسال الكرات العرضية من الجبهتين اليمنى واليسري، وسط تعليمات لاسارتي للاعبي الهجوم والمدافعين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.