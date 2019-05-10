رياضة | التصويب سلاح الأهلي أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصويب سلاح الأهلي أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في هذه الفقرة لاعبو الفريق الأحمر، حيث يسعى لاسارتي للاعتماد على سلاح التصويب كوسيلة لهز شباك المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.