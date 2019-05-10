رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام سموحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات، في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.