رياضة | الأندية الإسبانية تحقق رقما سلبيا في البطولات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية الإسبانية تحقق رقما سلبيا في البطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت الأندية الإسبانية هذا الموسم رقما سلبيا في جميع البطولات الأوروبية، وذلك بعد خروج جميع الفريق وعدم الوصول إلى نهائي البطولات.

وتعد هذة المرة الأولي التي يخلوا نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي من فريق إسباني منذ عام 2007/2008.

وخرج فريق فالنسيا من بطولة الدوري الأوروبي من الدور النصف النهائي، بعد الخسارة من فريق أرسنال الإنجليزي بنتيجة 4-2.