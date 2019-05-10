رياضة | ‏إيمري يسجل رقما قياسيا في اليوروبا ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏إيمري يسجل رقما قياسيا في اليوروبا ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي رقما قياسيا له كمدرب في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد وصوله إلى النهائي.

وأصبح ايمري أول مُدرب في التاريخ يصل إلى 4 نهائيات يوروباليج، وجاءت الأربع نسخ :-

2013-14 : اشبيلية [ فاز بها ]

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2014-15 : اشبيلية [ فاز بها ]

2015-16 : اشبيلية [ فاز بها ]

2018-19 : أرسنال

وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.