رياضة | إيمري يعود بأرسنال إلى الإنجازات الأوروبية منذ 2006

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يعود بأرسنال إلى الإنجازات الأوروبية منذ 2006 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ووصل أرسنال للمره الأولى منذ عام 2006 لنهائي بطولة أوروبية مع مدربه يوناي إيمري في موسمه الأول مع الجانرز.