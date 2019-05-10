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رياضة | إيمري يعود بأرسنال إلى الإنجازات الأوروبية منذ 2006

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نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ووصل أرسنال للمره الأولى منذ عام 2006 لنهائي بطولة أوروبية مع مدربه يوناي إيمري في موسمه الأول مع الجانرز.

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