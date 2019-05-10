رياضة | أرسنال يكرر فوزه على فالنسيا ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يكرر فوزه على فالنسيا ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق أرسنال الإنجليزي التأهل لنهائي الدوري الأوربي بعد تكرار فوزه على فريق فالنسيا الإسباني في نصف نهائي البطولة.

وكان أرسنال قد حقق الفوز على فالنسيا في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وكرر اليوم فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف أرسنال أوباميانغ هاتريك في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 69 وفي الدقيقة 88 فيما سجل الهدف الرابع لاكازيت في الدقيقة 50، أما أهداف فالنسيا جاءت عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 58.

وينتظر أرسنال الفائز من تشيلسي وانتراخت فرانكفورت بعدما لجأ الفريقين في الوقت الحالي للوقت الإضافي.