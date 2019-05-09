انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب جديد ينضم لقائمة المرشحين لخلافة فالفيردي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - يتواصل الحديث في إسبانيا حول الخليفة المحتمل لخلافة المدرب إرنستو فالفيردي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن مقاعد "كامب نو"، بنهاية هذا الموسم.

ويرتبط فالفيردي بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الخروج المذل على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا جعل من استمراره مدرباً للبارسا "أمراً شبه مستحيل".

وبعد يوم من صعود نجم مدرب أياكس أمستردام الهولندي إيريك فان هاغ، كمرشح محتمل لبرشلونة، ذكر أحد البرامج الرياضية الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو استبعدت تشافي هيرنانديز من قيادة الفريق الأول.

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وأشار برنامج "تشيرينجيتو" الشهير إلى أن مدرب منتخب هولندا، رونالدو كومان، دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة برشلونة خلفاً لفالفيردي.

ودافع كومان عن ألوان برشلونة، وساهم بشدة في تتويج الفريق بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عام 1992 بقذيفة صاروخية في شباك سمبدوريا الإيطالي.

وودع برشلونة الدور نصف النهائي من "أمجد الكؤوس الأوروبية" بشكل مدوٍّ، للعام الثاني توالياً؛ فبعد الإقصاء المرير على يد روما الإيطالي جاء الدور على ليفربول الإنجليزي لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية بفوزه إياباً (4-0)، وهو ما سمح له بالعبور إلى النهائي، معوضاً خسارته ذهاباً (0-3).

وإضافة إلى فان وهاغ وكومان وتشافي، تبرز أسماء تدريبية لقيادة العملاق الكتالوني، بداية من صيف هذا العام؛ على غرار مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين، ومدرب يوفنتوس ماسيمليانو آليغري، والمدرب الفرنسي لوران بلان.