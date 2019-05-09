انت الان تتابع تفاصيل خبر آرسنال ينتزع بطاقة العبور لنهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - بلغ آرسنال الإنجليزي نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم؛ بعدما جدد فوزه على فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب "مستايا"، في إياب "المربع الذهبي".

وكان الفريق اللندني قد حقق فوزاً هاماً (3-1)، ليتأهل إلى نهائي البطولة القارية الثانية على مستوى الأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

دخل "خفافيش" فالنسيا اللقاء بقوة، وافتتحوا التسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة السابعة، لكن الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سرعان ما أخمد ثورة الإسبان بهدف التعديل، بعد مرور 17 دقيقة من اللعب.

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وبعد العودة من استراحة ما بين الشوطين وضع الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه اللندني في المقدمة بهدف ثانٍ، في الدقيقة الـ50، قبل أن يعود غاميرو لهز شباك "المدفعجية" بعد 8 دقائق فقط.

وقضى أوباميانغ على آمال فالنسيا في انتزاع بطاقة التأهل بتسجيله هدفين آخرين لآرسنال، جاء الأول في الدقيقة الـ69، في حين أتى الثاني قبل دقيقتين من صافرة النهاية، ليتأهل فريق المدرب الإسباني المتمرس أوناي إيمري إلى نهائي باكو.

وينتظر الفريق اللندني الفائز من مباراة مواطنه تشيلسي وآينتراخت فرانفكورت الألماني، التي ذهبت حالياً إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل بهدف لمثله.