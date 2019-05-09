الامارات | العنبري: أتمنى تحقيق الشارقة لبطولة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أتمنى تحقيق الشارقة لبطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري صعوبة المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الوصل بعد غد السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مطالبا لاعبيه بضرورة التعامل مع المباراة بحذر، مشددا على أهمية انتهاج الفريق أسلوب اللعب المتوازن في الدفاع والهجوم وصولا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، مؤكدا أنه والكل يتمنى أن يحقق الفريق بطولة الدوري، واصفا المباراة بالمهمة بالنسبة لهم ، مشيرا الى أنه ورغم نتائجه السلبية الأخيرة خصوصا على صعيد دوري أبطال آسيا للأندية الى أن الوصل يلعب بأسلوب هجومي قوي.

وقال عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر النادي في الشارقة اليوم الخميس "أتمنى أن يعود الفريق مجددا من خلال مباراة الوصل الى تحقيق النتائج الإيجابية".

وشدد العنبري على أن المباراة تحتاج الى الهدوء والتركيز من قبل لاعبي الشارقة، معتبرا أن المشوار بالنسبة لفريقه لايزال طويلا وصعبا كون أن هناك ثلاث جولات متبقية على انتهاء بطولة الدوري.

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ويحتاج الشارقة للفوز على الوصل في المباراة المقبلة ورفع رصيده الى 56 نقطة لكي يتوج رسميا بدرع الدوري دون النظر لنتيجتي مباراتي الفريق المتبقيتين في الدوري

وكذلك نتائج المباريات الثلاث المتبقية في الدوري لفريق شباب الأهلي أقرب منافسيه على اللقب.



