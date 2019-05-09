شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بفوزه على فالنسيا ٤-٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على مضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة (٤-٢)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «ميستايا» في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

Advertisements

وكان أرسنال قد فاز كذلك في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي، في لندن بنتيجة ٣-١، ليبلغ النهائي الأوروبي بنتيجة ٧-٣ في مجموع المباراتين.

سجل رباعية أرسنال، بيير اوباميانج ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق ١٧ و٦٩ و٨٨، وألكسندر لاكازيت في الدقيقة ٥٠، بينما أحرز هدفي فالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقتين ١١ و٥٨.

ويلعب أرسنال في النهائي مع المتأهل من مباراة تشيلسي الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني.