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أرسنال يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بفوزه على فالنسيا ٤-٢

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على مضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة (٤-٢)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب «ميستايا» في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

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وكان أرسنال قد فاز كذلك في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي، في لندن بنتيجة ٣-١، ليبلغ النهائي الأوروبي بنتيجة ٧-٣ في مجموع المباراتين.

سجل رباعية أرسنال، بيير اوباميانج ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق ١٧ و٦٩ و٨٨، وألكسندر لاكازيت في الدقيقة ٥٠، بينما أحرز هدفي فالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقتين ١١ و٥٨.

ويلعب أرسنال في النهائي مع المتأهل من مباراة الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

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