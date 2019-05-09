شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع جون سينا يحتفي بتأهل ليفربول بنشر صورة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفى نجم المصارعة الأمريكي، جون سينا، بتأهل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى نهائي أبطال أوروبا، بنشره صورة للاعب المصري العالمي، محمد صلاح.

وشارك «سينا» عبر حسابه على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، صورة لصلاح وهو يرتدي قميص مكتوب عليه شعار سينا الشهير بداخل حلبة المصارعة «Never Give Up» أو «لا تستسلم أبدا».