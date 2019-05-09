اخبار الرياضه

المصارع جون سينا يحتفي بتأهل ليفربول بنشر صورة محمد صلاح

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع جون سينا يحتفي بتأهل بنشر صورة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

احتفى نجم المصارعة الأمريكي، جون سينا، بتأهل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى نهائي أبطال أوروبا، بنشره صورة للاعب المصري العالمي، محمد صلاح.

وشارك «سينا» عبر حسابه على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، صورة لصلاح وهو يرتدي قميص مكتوب عليه شعار سينا الشهير بداخل حلبة المصارعة «Never Give Up» أو «لا تستسلم أبدا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصارع جون سينا يحتفي بتأهل ليفربول بنشر صورة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا