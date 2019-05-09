شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يتقدم للزمالك بهدف على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالهدف الأول في شباك وادي دجلة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 29 بالدوري الممتاز.

وسجل السعيد الهدف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ من عبدالمنصف حارس دجلة في تشتيت الكرة ليستقبلها ويودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.