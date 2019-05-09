شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يتقدم للزمالك بهدف على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالهدف الأول في شباك وادي دجلة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 29 بالدوري الممتاز.
وسجل السعيد الهدف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ من عبدالمنصف حارس دجلة في تشتيت الكرة ليستقبلها ويودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يتقدم للزمالك بهدف على وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.