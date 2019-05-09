شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل بهدف يحسم الشوط الأول بين فالنسيا وأرسنال في إياب نصف نهائي «اليورباليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا وأرسنال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بنتيجة 1-1، والمقامة على ملعب ميساتا بإسبانيا.

وتقدم فالنسيا مبكرًا بالهدف الأول عن طريق اللاعب كيفين جاميرو في الدقيقة 11، وتعادل لأرسنال المهاجم الجابوني أوباميانج في الدقيقة 17.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب على ملعب الإمارات بإنجلترا قد انتهت بفوز أرسنال 3-1.