أوباميانج يقتل فالنسيا ويقود آرسنال لنهائي الدوري الأوروبي

حقق آرسنال الانتصار بنتيجة (4-2) على فالنسيا، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل الأهداف لآرسنال أوباميانج ثلاثية في الدقائق 17 و69 و88، ولاكازيت في الدقيقة 50، بينما سجل هدفي فالنسيا جاميرو في الدقائق 11 و58.

وبهذا الانتصار يعبر آرسنال لنهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربجانية باكو في 29 مايو الجاري، بمجموع أهداف (7-3) في كلا المباراتين.