أوباميانج يحقق رقما مميزا أمام فالنسيا

نجح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك فالنسيا، ضمن جولة الإياب بنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل أوباميانج هدف التعادل لآرسنال ضد الخفافيش، في الدقيقة 17 من المباراة التي تقام على ملعب "الميستايا" معقل فالنسيا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوباميانج رفع صيد أهدافه إلى 27 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، ويتفوق عليه سيرجيو أجويور مهاجم مانشستر سيتي برصيد 31 هدفا، من بين لاعبي البريميرليج.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، علمًا بأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بنتيجة (3-1) لصالح الجانرز.