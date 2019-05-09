شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب للموسم القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية اطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم (الخميس) بمكتبه في جدة، بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة القادمة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه.



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