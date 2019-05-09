شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز مهاجم برشلونة يخضع لجراحة في الركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أن مهاجمه لويس سواريز سيخضع لجراحة لعلاج مشكلة في غضروف الركبة.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيب خلالها مهاجمه الأوروغوياني من أجل التعافي من آثار الجراحة، لكن من المرجح أن يغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري ضد خيتافي وإيبار.

ولم يتضح بعد موقف سواريز من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم 25 مايو.

وشارك سواريز، الذي سجل 25 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة في خروج برشلونة المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد ناديه السابق ليفربول الذي عوض خسارته 3-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي ليتأهل بتفوقه 4-3 في النتيجة الإجمالية يوم الثلاثاء.