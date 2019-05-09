ميدو: امنعوا الصائمين من خوض المباريات القوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مدرب الوحدة السابق أحمد حسام «ميدو» أمس، بقرار حاسم في مسألة مشاركة لاعبي كرة القدم، في مباريات تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، أثناء الصيام.

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وقال ميدو الذي لعب لفريق توتنهام الإنجليزي عبر حسابه في تويتر «مشاركة اللاعبين أثناء الصيام في مثل هذه المباريات التي تحتاج إيقاعا بدنيا سريعا ومجهودا كبيرا، ليس عدلا»، وجاء كلامه تعليقا على مشاركة المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن أياكس، وهو صائم، في الهزيمة أمام توتنهام (3 - 2) أمس الأول، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أفطر خلال المباراة.

وأضاف ميدو «يجب منع مشاركة الصائمين في مثل هذه المباريات، حتى لا يتعرض أحدهم للموت بسبب المجهود الكبير، وأعلم أنني سأتعرض للانتقادات بسبب هذا التصريح لأني مسلم، ولكن من الصعب أن يجري اللاعب 12 كلم، وهو يفتقد السوائل على مدار 18 ساعة».

وانتقل ميدو للحديث عن الزمالك قائلا: ‏قرار صعب على جروس، لكن في رأيي يجب أن يشارك كحارس أساسي، وتابع «بعد إيقاف جنش إفريقيا، يجب أن يلعب عماد السيد مباراتين على الأقل قبل نهائي الكونفيدرالية، ليحصل على حساسية المباريات والانسجام الكافي مع المدافعين، قرار صعب لكن يجب إعطاؤه الثقة الكاملة الفترة المقبلة».