كين يواجه صلاح في نهائي أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال هاري كين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي إنه يأمل أن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
وابتعد كين عن المباريات منذ التاسع من أبريل ولكنه ركض في الملعب للاحتفال بفوز فريقه على مضيفه أياكس 3 / 2 في إياب الدور قبل النهائي، وهو الفوز الذي صعد بالفريق للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث خسر توتنهام ذهابا بهدف نظيف.
ويلتقي توتنهام مع ليفربول في مدريد في الأول من يونيو في أول نهائي للفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث يتوقع عودة محمد صلاح وفريمينو لصفوف الليدز.
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