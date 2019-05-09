ليفركوزن يضم كريم ديميرباي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أمس عن تعاقده مع كريم ديميرباي من صفوف هوفنهايم، في صفقة قياسية للنادي بعقد يمتد حتى 2024.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن «كريم (25 عاما) بالتأكيد لاعب قائد في هوفنهايم، وسيلعب أيضا دورا مهما في تحقيق طموحاتنا».

وذكرت مجلة «كيكر شبورتس» أن ليفركوزن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديميرباي مع هوفنهايم، والتي تبلغ 32 مليون يورو في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية أخرى عن أن قيمة الصفقة تبلغ 28 مليون يورو.