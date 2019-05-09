السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أمس عن تعاقده مع كريم ديميرباي من صفوف هوفنهايم، في صفقة قياسية للنادي بعقد يمتد حتى 2024.
وقال سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن «كريم (25 عاما) بالتأكيد لاعب قائد في هوفنهايم، وسيلعب أيضا دورا مهما في تحقيق طموحاتنا».
وذكرت مجلة «كيكر شبورتس» أن ليفركوزن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديميرباي مع هوفنهايم، والتي تبلغ 32 مليون يورو في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية أخرى عن أن قيمة الصفقة تبلغ 28 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفركوزن يضم كريم ديميرباي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.