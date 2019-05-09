الأمير ويليام: عودة توتنهام مثيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن تقدم الأمير ويليام بالتهنئة إلى ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين بعد تأهلهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وغرد الأمير ويليام عبر حسابه على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا «نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين ناديين إنجليزيين»، وأضاف «كل التهاني لتوتنهام على العودة المثيرة». ويلتقي ليفربول مع توتنهام في المباراة النهائية لدوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل في مدريد.



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