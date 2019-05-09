أغلى صفقة في برشلونة للبيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو «أغلى صفقة في تاريخ الفريق الكتالوني» أزمة كبيرة في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، حيث ذكرت صحيفة «ماركا» أن ما كان معروفا قبل انهيار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل لافت إلا من خلال خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من المعتاد، وأضافت الصحيفة أن فريق برشلونة بحاجة لمهاجم قوي وهذا يمكن أن يحدث في حال رحيل اللاعب. وسيسعى برشلونة لبيع اللاعب واستغلال قيمة الصفقة في إعادة استثمارها في الفريق، خاصة وأن رحيل كوتينيو سيوفر 13.5 مليون يورو وهي راتبه السنوى.

وكان كوتينيو قدم أداء مذهلا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2018، حيث سجل عشرة أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها، وسجل هدفا وحيدا في الدوري الإسباني في 22 مباراة ظهر بها. ويبدو أن خطوته التالية ستكون في الدوري الإنجليزي الذي قضى به خمس سنوات مع ليفربول، مسجلا 54 هدفا في 201 مباراة.