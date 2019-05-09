السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني في مكتبه بجدة, ، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه .



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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرياضة يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب الرياضية للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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