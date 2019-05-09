شكرا لقرائتكم حازم إمام: الجميع يرى أن أوباما يحتاج إلى راحة عدا جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفت حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، إلى أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يحتاج إلى راحة ن مؤكدا أنه مشفق عليه من المشاركة المستمرة مع الفريق الأبيض منذ بداية الموسم.

وتابع الثعلب خلال تحليله للأحداث التى تسبق مباراة الزمالك ودجلة عبر قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر قائلاً:"كل الناس شايفة إن أوباما فى حاجة إلى راحة حتى لو مباراة من أجل استعادة مستواه إلا جروس فرؤيته عكس الجميع، مشفق على أوباما من الانتقادات التى تعرض لها عندما انخفض مستواه لمشاركته بشكل مستمر رغم إن بديله الآن أصبح جاهز وهو محمد إبراهيم".

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يذكر أن مباراة الزمالك ووادى دجلة ستنطلق فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ويتواجد أوباما فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.