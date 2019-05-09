الزمالك ووادي دجلة .. عندما يلدغ عبد المنصف من الأبيض مرتين × موسم 1...

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جدة - عمرو شويل نجح عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك في إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض في شباك وادي دجلة، وذلك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري المصري.
وأحرز السعيد هدفه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل خطأ حارس وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي مرر الكرة بالخطأ إلى لاعب الزمالك الذي مررها إلى عمر السعيد لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك.
ومن المفارقات أن عبد المنصف ارتكب خطأ شبيه خلال مباراة الفريقين بالدور الأول من الدوري، حيث مرر الكرة إلى بشكل خاطئ إلى لاعب وادي دجلة، لينجح فرجاني ساسي لاعب الزمالك في استخلاص الكرة وتمريرها إلى محمود كهربا الذي وضعها في الشباك.
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