شكرا لقرائتكم الزمالك ضد وادي دجلة .. سيطرة كاملة للأبيض × ربع ساعة وهجمة وحيدة لعرفات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد وادي دجلة .. سيطرة كاملة للأبيض وهجمة وحيدة لعرفات شهدت الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك ضد وادي دجلة سيطرة كاملة من المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.

وشن لاعبو الزمالك مع الدقيقة الثانية عدة هجمات على مرمى دجلة إلا أن السرعة فى إنهاء الهجمات حال دون إتمام ذلك.

وفى الدقيقة 11 من عمر المباراة دخل دجلة المباراة بتصويبة من حسام عرفات إلا أنها ابتعدت عن شباك محمود جنش الذى تابعها بقوة.

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مباراة الزمالك ضد وادى دجلة المؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت، فى تمام الساعة العاشرة مساء.

يدير المباراة طاقم تحكيم كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة ويتكون من توهمير بيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكما رابعا.