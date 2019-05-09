شكرا لقرائتكم هل تكون آخر طلبات لاسارتى؟ الأوروجوايانى عاوز فريق من غير جناحين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى الموسم المقبل وسد العجز فى صفوفه. وشملت القائمة المبدئية لصفقات الأهلى الصيفية طلب لاسارتى التعاقد مع ثنائى وسط ملعب مدافع وثنائى قلب دفاع ومهاجم أجنبى سوبر. ويحتاج الأهلى لمجموعة من اللاعبين السوبر من أجل استعادة قوته الضاربة والعودة للمنافسة علي لقب دورى أبطال إفريقيا الغائب منذ 6 سنوات.

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