شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة معسكر السخنة للمصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق المصري البورسعيدى كشف عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي إنطلق مساء اليوم بالعين السخنة وذلك استعداداً لمباراة الفريق بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غداً الجمعة على ستاد الجيش بالسويس. ايهاب جلال المدير الفني للفريق أكد ان القائمة تضم 22 لاعباً هم : حراسة المرمي :أحمد مسعود ، محمود السيد ، محمد شحاته. Advertisements الدفاع :أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، الناشئ حسام أشرف . الوسط : سعيدو سينبوري ، عبد الناصر ديماريا ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، عمرو موسى ، عبد الله بيكا ، محمد جابر ، حسين رجب ، ايزيكال باسي ، اسلام عيسى ، والناشئين مصطفى أيمن ، عبد الرحمن زين. خط الهجوم : محمد جريندو ، أوستين أموتو.

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