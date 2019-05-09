شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يكشف سبب ارتفاع مستوى فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطنى السابق، كشف أن المستوى الرائع الذى ظهر عليه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مع الفريق الأبيض هذا الموسم يعود الفضل فيه بشكل كبير تواجد طارق حامد بجواره فى خط الوسط.

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أوضح السقا خلال الحديث عن مباراة الزمالك ودجلة فى قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن طارق حامد يوفر الحماية من خلال مجهوده الرائع لأى لاعب يشارك بجواره لذلك كان عامل أساسى فى ظهور فرجانى ساسى بهذا الشكل الرائع مع الفريق الأبيض قائلاً:"ساسى لا يظهر مع تونس بنفس درجة المستوى الذى يظهر به مع الزمالك، أرى إن طارق حامد يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب فى بطولة الكونفدرالية".

يذكر أن ساسى يغيب عن الزمالك خلال المباريات الأخيرة نظرا لخوضه عمليات التأهيل فى تونس تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى، ستنطلق مباراة الزمالك ووادى دجلة فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ويتواجد أوباما فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.