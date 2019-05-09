الزمالك ضد وادي دجلة .. آخر السيطرة هدف بالمسطرة.. شاهد تقدم الأبيض × 30 دقيقة...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد وادي دجلة .. الأبيض يترجم سيطرته لهدف فى النصف ساعة الأولى
كلل فريق الزمالك سيطرته على أحداث مباراته أمام وادى دجلة بتسجيل هدف عن طريق لاعبه عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة.
وسيطر المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.
وشن لاعبو الزمالك مع الدقيقة الثانية عدة هجمات على مرمى دجلة إلا أن السرعة فى إنهاء الهجمات حال دون إتمام ذلك.
وفى الدقيقة 11 من عمر المباراة دخل دجلة المباراة بتصويبة من حسام عرفات إلا أنها ابتعدت عن شباك محمود جنش الذى تابعها بقوة.
بعدها بدقائق قليلة بدأ الزمالك يشعر بالحرج وبدأ تفعيل هجماته بشكل أكبر حتى استطاع الفريق ان يصل لمرمى دجلة مستفيدًا من الخطأ الذى وقع فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى الدقيقة 22 ليحولها مهاجم الأبيض بمرماه بشكل مباشر.
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