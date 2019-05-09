شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب كهربا بعدم الغرور.. ويؤكد: بيبص في مرايه وهو بيراوغ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض بالابتعاد عن النرجسية قائلا: "كهربا تحس إنه بيبص على نفسه فى المرآة عندما يقوم بمراوغة لاعب بطريقة جيدة".

تابع الفيلسوف خلال تحليله للأحداث قبل مباراة الزمالك ووادى دجلة لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن كهربا لا بد أن يبتعد عن الإعجاب بنفسه فيما وصف أيمن يونس، عمر السعيد، مهاجم الزمالك بأنه لاعب مقاتل.

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يذكر أن مباراة الزمالك ووادى دجلة ستنطلق فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.