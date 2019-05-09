شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على وادى دجلة بهدف السعيد فى شوط الفرص الضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك ووادى دجلة بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله عمر السعيد، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل وادى دجلة المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، إسحاقو يعقوبو وخالد رضا ومحمود مرعى وأسامة العزب فى خط الدفاع، محمد عبد العاطى وأحمد سعيد وبوزاس فاسيلوس وحسام عرفات فى خط الوسط، إبراهيما نداى ومحمد هلال فى خط الهجوم".

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بدأ اللقاء بانطلاقة من أوباما فى الجبهة اليمنى ليُرسل عرضية أرضية حولها الدفاع إلى ركنية ثم محاولة أخرى من جانب الزمالك حيث مرر محمود عبد العزيز الكرة إلى كهربا فى الدقيقة 6 ليسددها الأخير بطريقة غير متقنة وصلت سهلة إلى عبد المنصف وتوقف اللعب فى الدقيقة 8 لتعرض الونش لنزيف خفيف من الأنف قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وجاءت أخطر الفرص فى الدقيقة 11 لصالح وادى دجلة عندما بتمريرة بينية بين نداى وحسام عرفات ولكن سددها الأخير من داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك الخارجية ثم واصل الزمالك نشاطه من خلال الجبهة اليمنى ولكن دون جدوى.

فى الدقيقة 17، استقبل عمر السعيد كرة عرضية بيضاء ولكن بتسديدة غير متقنة مرت بجوار قائم وادى دجلة ثم رد الأخيرة بمرتدة سريعة عن طريق نداى ولكن تدخل الونش فى التوقيت المناسب ليبعد الكرة من أمام نداى، فى الدقيقة 20 وصلت تمريرة طولية إلى زيزو داخل منطقة جزاء دجلة ليسقط ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب واحتسب بعد ذلك الحكم ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك نفذها محمد عبد العاطى قصيرة ولكن أبعدها دفاع الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 22، استغل عمر السعيد خطأ محمد عبد المنصف حارس دجلة فى تمرير الكرة حيث اصطدمت تمريرته بمحمود عبد العزيز الذى مررها بدوره إلى عمر السعيد لينجح الأخير فى خطف الهدف الأول للزمالك، كاد الفريق الدجلاوى أن ينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 26 بعد مرتدة خطيرة عن طريق نداى وتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها جنش ثم فرصة أخرى محققة للتسجيل بعدما سقط الونش داخل منطقة الجزاء ووصلت الكرة إلى نداى الذى سددها بجوار مرمى الزمالك.

فى الدقيقة 30، أشهر الحكم أول بطاقة صفراء لمحمد عبد السلام مدافع الزمالك نتيجة تدخله مع حسام عرفات ثم حاول الفريق الأبيض فى تدارك موقفه وسط هجمات دجلة عن طريق هجمة مرتدة لكهربا ولكن تدخل أسامة العزب فى اللحظات الأخيرة ليبعد الكرة إلى ركنية ثم محاولة بعد ذلك لدجلة عن طريق نداى الذى مرر الكرة إلى بوزاس فاسيلوس الذى سددها قوية أبعدها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض برأسه، فى الدقيقة 43 هيأ حسام عرفات الكرة لنفسه على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة لكنها جاءت أعلى قليلا من مرمى وادى دجلة.