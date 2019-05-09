علي معلول و حسين الشحات هل يتم بيعهما من المارد الاحمر

مع اقتراب انتهاء الموسم المحلى بدأت الشائعات تُطارد عددا من لاعبي الأهلي بشأن انتقالهم من القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما توالي ذكر اسمي اللاعبين علي معلول و حسين الشحات بارتباط اسمهما في المغادرة عن النادي بعد الموسم الاستثنائي .

حسين الشحات:

على الرغم أنه أتي للأهلي في يناير الماضي قادماً من العين الإماراتي في صفقة خيالية، إلا أنه دخل هو الآخر دائرة الشكوك في المغادرة عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وكانت صفقة حسين الشحات وصلت إلى ما يقارب من 90 مليون جنيه، وبالإضافة إلي ذلك أشترك مع الأهلي بشكل شبه مُنتظم غير أنه لم يُقدم حتى الآن ما ينتظره منه الجماهير الأهلاوية .

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على معلول:

بين الحين والآخر تظهر أنباء حول تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلي عروضا للاحتراف للخارج، خاصة أن اللاعب يُقدم مستويات ولا أروع مع ناديه، وقد أغلقت إدارة الأهلي الباب سريعاً في وجه هذه الأنباء، وأكدت أن على معلول لن يرحل عن الفريق مهما حصل.